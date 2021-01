Lizak policyjny, czyli kontrola drogowa

Nigdy nie byłeś zatrzymany przez policję? Sprawdź jak powinna zostać przeprowadzona rutynowa kontrola drogowa!

Procedura kontroli drogowej

Na rutynową kontrolę drogową może zostać zatrzymana każda osoba prowadząca samochód lub inny pojazd. Policjant w mundurze może zasygnalizować nam konieczność zatrzymania się poprzez ruch ręką lub wykorzystując do tego specjalny lizak policyjny. Po zatrzymaniu pojazdu w wyznaczonym przez funkcjonariusza miejscu, nie możemy rozpinać pasów bezpieczeństwa, ani opuszczać samochodu. Co ważne mamy prawo wymagać od podchodzącego do nas policjanta (szczególnie nieumundurowanego) aby wylegitymował się.

Lizak policyjny i inne szczegóły, na które warto zwrócić uwagę

Podczas zatrzymania na rutynową kontrolę drogową warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszym z nich jest oczywiście wspomniany już lizak policyjny, którym funkcjonariusz daje nam znak aby zatrzymać prowadzony pojazd. Drugim jest stojący przy drodze radiowóz. Sprawdź czy na pewno jest odpowiednio oznakowany. Trzecim, jest mundur policjanta, a także jego dokumenty.